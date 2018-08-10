الرجال الناجحون في العمل أكثر قابلية لـ ” الخيانة الزوجية “

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة جديدة بأن احتمالية ارتكاب ” الخيانة الزوجية ” يكون مرتفعًا عند الرجال الناجحين في العمل أكثر من غيرهم.

وعن تفاصيل ذلك، فإن علماء من جامعة ” كامبريدج ” كشفوا وجود تغيرات هرمونية ونفسية لدى الرجال الناجحين في أعمالهم؛ لذا يبحثون عن شريك جديد لإقامة علاقة معه خارج نطاق الزواج.

وفي هذا السياق، أوضح مؤلف الدراسة داني لونغمان، من جامعة كامبردج أن الكثير من التطور ينتج لدى استثمار الطاقة الجسدية والنفسية لدى المرء، أي أن الرجال الناجحون يمتلكون فائضًا من الطاقة يمكن أن يستثمروه في إقامات علاقات جسدية جديدة.

وعن كيفية تطبيق الدراسة، فإنه تم إقامة مسابقات تنافسية، بين الرجال لاختبار قوتهم البدنية، ووجدت بأن معظمهم ابلى بلاء حسنًا في المسابقات، حيث يعكس هذا الأمر أن لديهم طاقة فائضة كبيرة يمكن استخدامها في علاقات مع نساء أخريات غير زوجاتهن.