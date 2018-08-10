وصفات طبيعية تخلصك من مشكلات البشرة الصيفية

أميرة خالد(صدى):

نواجه هذا العام صيفا شديد الحرارة ، والموجات الحارة تتوالى على البلاد بشكل مزعج، مما جعل الكثير من النساء يعانين العديد من مشكلات البشرة، كالاسمرار وظهور الحبوب والبثور، والالتهابات.

ويقدم محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أفضل الماسكات الطبيعية، التي تخلص البشرة من كل المشكلات الصيفية.

1- غسول الكمون

يمكنك تفتيح لون بشرتك بالكمون.

ضعي بعض بذور الكمون في كوب من الماء، واتركيها تغلي، ثم صفيها.

استخدمي هذا الماء كغسول لوجهك، سيعمل على تفتيح بشرتك ونضارة جلدك.

2- الأناناس

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامين C، والبروميلين، وألفا هيدروكسي والمواد المضادة للتأكسد، مما يجعله الأفضل لتخليصك من حب الشباب والبثور المزعجة.

فقط ضعيه على بشرتك، واتركيه حتى يجف، قبل غسله بالماء الفاتر.

3- البطاطس

قومي بعصر البطاطس النيئة في الخلاط بعد تقشيرها وإضافة القليل من الماء.

بللي القطنة بهذا العصير، ومرريها على وجهك.

اغسلي وجهك بالماء، وكرري هذا الماسك بانتظام.

ستجدين بشرتك صافية، خالية تماما من أي اسمرار أو بقع أو تصبغات، وكذلك ناعمة كبشرة الأطفال.

4- الجلسرين بماء الورد

أضيفي بعض الجلسرين إلى ملعقة صغيرة من ماء الورد وعصير الليمون.

مرري هذا الخليط على الوجه قبل النوم، واغسلي وجهك بعد الاستيقاظ من النوم صباحا.

ستجدين بشرتك ناعمة صافية، خالية من أي اسمرار أو بقع.