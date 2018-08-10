” الحقيل ” : برنامج الإسكان التنموي يستهدف الأسر الأشد احتياجا
أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن برنامج الإسكان التنموي يستهدف فئة الأسر الأشد احتياجًا، وذلك من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع غير الربحي، المتمثل في الجمعيات، وبعض جهات القطاع الخاص، مؤكدًا على حرص الوزارة على توفير الحلول السكنية التي تلبي رغبات فئات المجتمع وتتناسب مع قدراتهم.
وأكد ” الحقيل ” ، على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لخدمة الفرد والمجتمع، ودعم الأسر الأشد حاجة وتلبية متطلباتها لتوفير حياة كريمة لها.
وأبان وزير الإسكان، أن الاهتمام بهذه الأسر في قطاع الإسكان، يظهر من خلال تضافر جهود 16 جهة حكومية، وذلك عن طريق إطلاق ” برنامج الإسكان ” ، الذي يستهدف توفير نحو 200 ألف حل سكني بنظام الانتفاع لتلك الفئة.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1468 ] نشر منذ 3 ساعات
قم بس قم
القرشي[ عدد التعليقات: 2265 ] نشر منذ 2 ساعتين
توفير نحو 200 ألف حل سكني بنظام الانتفاع لتلك الفئة !!! ؟؟؟
حطوا مليون خط أحمر تحت ( بنظام الإنتفاع ) أي لا يحق للمواطن من تلك الفئات الأشد إحتياجآ للسكن
بتملك تلك المساكن وإنما هي للسكنة فقط وتعود فيما بعد ملكيتها إما للجمعيات الخيرية أو احد تلك الجهات
المساهمة في إنشاء تلك المساكن بمعنى مبسط ( رباط خيري ) .
فأين أنت الأن من كلماتك هذه يا معالي الوزير …
وقال الحقيل : ودعم الأسر الأشد حاجة وتلبية متطلباتها لتوفير حياة كريمة لها.
فأي حياة كريمة هذه التي تتحدث عنها وأنت حتى لم تستطيع أو تضمن لهم سكنآ يملكونه
على أرض وطنهم ليعود في نهاية المطاف للأبناء أو الأحفاد بعد ممات أصحاب الشأن من آباء أو امهات ؟
كفاك إستهزاءً بعقول الضعفاء والفقراء والمساكين يا معالي الوزير وأحب أن أذكرك بأمر هام جدآ
بأن هؤلاء يعتبرون مواطنون مثلي ومثلك ولكن ظروف الحياة تكالبت عليهم وأرهقتهم الأزمات النفسية
والمادية فبدلآ من أن تمد لهم يد العون والمساعدة وتمسح من على وجوههم آلآم ودموع السنين تأتي
وتفتخر بأنك ستمنحهم شيئآ مؤقتآ وكأنك تتصدق عليهم من جيبك الخاص … حسبي الله ونعم الوكيل .
alfahd42[ عدد التعليقات: 17805 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلوها قرض وارض ووفروا الارض وزيدو القرض وفكونا من سالفتكم اللي كل يوم شي جديد وماشفنا شي والتاخير
alfahd42[ عدد التعليقات: 17805 ] نشر منذ 2 ساعتين
او استفيدو من نظام السكن في الكويت
الشخص يقدم على الحكومه وينتظر دوره في وزارة الاسكان
ووزارة الاسكان تقوم كل سنه ببناء مشاريع وتوزعها حسب الاقدمية في التقديم
والتسديد على ميسر جدا
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 44 دقيقة
سوالف وهرج ومرج الحل بسيط ارض وقرض وسلام .