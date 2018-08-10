” الحقيل ” : برنامج الإسكان التنموي يستهدف الأسر الأشد احتياجا

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن برنامج الإسكان التنموي يستهدف فئة الأسر الأشد احتياجًا، وذلك من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع غير الربحي، المتمثل في الجمعيات، وبعض جهات القطاع الخاص، مؤكدًا على حرص الوزارة على توفير الحلول السكنية التي تلبي رغبات فئات المجتمع وتتناسب مع قدراتهم.

وأكد ” الحقيل ” ، على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لخدمة الفرد والمجتمع، ودعم الأسر الأشد حاجة وتلبية متطلباتها لتوفير حياة كريمة لها.

وأبان وزير الإسكان، أن الاهتمام بهذه الأسر في قطاع الإسكان، يظهر من خلال تضافر جهود 16 جهة حكومية، وذلك عن طريق إطلاق ” برنامج الإسكان ” ، الذي يستهدف توفير نحو 200 ألف حل سكني بنظام الانتفاع لتلك الفئة.