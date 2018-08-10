77 ألف حاج تخلوا عن مغادرة المملكة عقب حج العام الماضي
كشف التقرير السنوي للهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف، أن إجمالي عدد الحجاج الذين تخلوا عن مغادرة المملكة عقب حج العام الماضي 1438هـ بلغ نحو 77 ألف حاج، 99.7% منهم من الدول الإفريقية غير العربية.
حيث أظهر التقرير تخلف 76.7 ألف حاج من الدول الإفريقية غير العربية، مشيرًا إلى أنه لم يتخلف أي حاج من حجاج ” أوروبا، وأمريكا، وأستراليا، وتركيا، وجنوب شرق آسيا، وإيران . ”
أما عن عدد الذين تخلفوا العام الماضي من بعثات الحج التي تشرف عليها مؤسسات أرباب الطوائف، فقد ارتفع بـ 43 مرة تقريبًا مقارنة بـ1791 حاجًّا فقط تخلفوا من حج 1437هـ.
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