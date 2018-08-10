77 ألف حاج تخلوا عن مغادرة المملكة عقب حج العام الماضي

نايف السالم(صدى):

كشف التقرير السنوي للهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف، أن إجمالي عدد الحجاج الذين تخلوا عن مغادرة المملكة عقب حج العام الماضي 1438هـ بلغ نحو 77 ألف حاج، 99.7% منهم من الدول الإفريقية غير العربية.

حيث أظهر التقرير تخلف 76.7 ألف حاج من الدول الإفريقية غير العربية، مشيرًا إلى أنه لم يتخلف أي حاج من حجاج ” أوروبا، وأمريكا، وأستراليا، وتركيا، وجنوب شرق آسيا، وإيران . ”

أما عن عدد الذين تخلفوا العام الماضي من بعثات الحج التي تشرف عليها مؤسسات أرباب الطوائف، فقد ارتفع بـ 43 مرة تقريبًا مقارنة بـ1791 حاجًّا فقط تخلفوا من حج 1437هـ.