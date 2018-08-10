جامعة الملك عبدالعزيز تتفاعل مع مناشدة مبتعثة بكندا

علي القحطاني(صدى):

تفاعل الدكتور عبدالرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز، مع طالبة سعودية في كندا، وذلك بعد مناشدتها للجامعة، موضحة أنه لديها مشكلة بخصوص التحويل، وأنها لا تستطيع التحويل إلى بلد آخر نظرًا لدراستها لفترة على حسابها الخاص، مبينة أن لديها ديون جامعية يجب تسديدها.

وأوضحت المبتعثة، أن الحل الوحيد لمشكلتها هو البحث عن جامعة سعودية، وإيجاد وظيفة في نفس الوقت، مضيفة: في رسالة التي وجهتها للأكاديمي وافي عبدالله، ” هل يمكنك إرشادي إلى طريقة تمكنني من الدراسة في جامعة الملك عبدالعزيز بحكم خبرتك في هذا المجال التعليمي؟.. وتخصصي كيمياء ” .

ومن جانبها، تجاوبت جامعة المؤسس مع الطالبة، من خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أكدت فيها أن مدير الجامعة يرحب بالطالبة، ويأمل منها إرسال كامل التفاصيل والوثائق على البريد الإلكتروني.