بالفيديو.. كيفية الاستفادة من برنامج ” تيسير ” لتقسيط مديونيات الكهرباء

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن كيفية الاستفادة من برنامج ” تيسير “، الذي أطلقته أمس الخميس؛ لتسهيل سداد الفواتير بشكل ميسر وتقسيط المديونيات المتراكمة للقطاع السكني الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3 آلاف ريال.

ونشرت الشركة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، مقطع فيديو توضح من خلاله كيفية الستفادة من البرنامج، مؤكده أنه يمكن الاستفادة منه اعتبارًا من فاتورة شهر يوليو الماضي.

وأضافت الشركة في الفيديو أنه يمكن سداد فاتورة الاستهلاك بمبلغ شهري ثابت حتى نهاية ديسمبر 2018، مع وجود حرية الاستمرار في البرنامج حتى نهاية العام أو إلغائه.



اقرأ أيضًا: