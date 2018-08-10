رصد تلاعب في تأشيرات الزيارة التجارية خلال موسم الحج

عادل الحربي(صدى):

صرحت مصادر بقيام الجهات الرقابية برصد ملاحظات جسيمة وتلاعب في تأشيرات الزيارة التجارية، وذلك خلال موسم الحج.

وأبانت المصادر أن ” لجنة ” تضم ممثلين للجهات المعنية، أوصت بعد موافقة وزير الداخلية، مجلس الغرف التجارية الصناعية بالتثبت من صحة الأختام والتوقيعات المعتمدة للمشتركين، وسلامة سجلاتهم.

وعن ما أوصت به اللجنة، كشفت المصادر أن اللجنة أوصت بالتثبت من بيانات الأشخاص المسجلين لديها قبل التصديق في نظام التأشيرات لوزارة الخارجية، وذلك مع ضرورة وجود تعهدات من أصحاب الشركات والمؤسسات طالبي التأشيرات التجارية، بصيغة معلومات المتقدمين.

كذلك يجب متابعة مغادرتهم فور انتهاء المدة المحددة للزيارة، والتنبية على المؤشر له طيلة مدة إقامته بالمملكة بأنه سيكون خاضعا للأنظمة والقوانين المرعية، وأن الغرض من طلب التأشيرة هو الزيارة فقط وليس أداء الحج.

أما فيما يتعلق بالعقوبة، فقد أوصت اللجنة بأن يتحمل طالب الزيارة العقوبة المالية والإدارية؛ إذا ثبتت مخالفته لما سبق، خلال الفترة من 10 / 11 إلى 10 / 12 من كل عام.

من الجدير بالذكر أن البعض يتحايلون للقدوم إلى المملكة من خلال تأشيرات الزيارة التجارية؛ وذلك لأداء مناسك الحج، بمساعدة بعض الشركات والمؤسسات وملاكها.