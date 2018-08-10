بالفيديو.. طرق التواصل مع عناصر الكشافة لمساعدة الحجاج

علي القحطاني(صدى):

أوضح صالح الحربي، قائد عام معسكرات الخدمة العامة للكشافة في مكة المكرمة، أن عناصر الكشافة قادرون على مساعدة الحجاج في العثور على المفقودين من ذويهم.

وعن إمكانية التواصل مع عناصر الكشافة، أبان ” الحربي ” خلال لقائه مع برنامج ” الراصد ” المذاع على قناة ” الإخبارية ” أن الحاج يجدهم في كل التقاطعات والشوارع داخل المشاعر المقدسة، كما يمكن التواصل معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تتطرق ” الحربي ” في حديثه عن كيفية الانضمام للكشافة، حيث يتم ذلك من خلال القطاعات الحكومية والأهلية، وفقًا لتوجيهات المقام السامي، الذي وجه بتشكيل جناح تطوعي كشفي بها.

وأضاف: ” من يسجل بتلك الفرق سيتاح له خدمة الحجاج أو الخدمة الرمضانية أو غيرها من البرامج الكشفية، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها . ”

أما فيما يتعلق بتحية الكشافة، فكشف ” الحربي ” أن تحية الكشافة التي يؤدونها برفع 3 أصابع، تعني تذكير بعضهم بعضًا بضرورة القيام بواجبهم تجاه الله سبحانه وتعالى، وتجاه أنفسهم، وتجاه الآخرين.