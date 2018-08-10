الخارجية: 15 ألف كندي يعيشون في المملكة بأمان

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عدد المواطنين الكنديين في المملكة، مؤكده أنهم يعيشون في مجتمع آمن في ظل الأزمة بين المملكة وكندا.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يعيش في المملكة 15 ألف مواطن كندي، قائله ” آلاف المواطنين الكنديين يعيشون بيننا في مجتمع آمن ينظر بشغف إلى التنمية والمستقبل ” .

يٌذكر أن العلاقات بين المملكة وكندا في توتر، بعد تصريحات وزير الخارجية الكندي الأخيرة بشأن المملكة وتدخله في الشؤون الداخلية لها، والتي على إثرها استدعت المملكة سفيرها بكندا واعتبرت تواجد السفير الكندي في المملكة غير مرغوب به.

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