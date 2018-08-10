بعدما نشرت صورته بكتاب مدرسي.. مواطن يطالب ” التعليم ” باعتذار وتعويض مادي

علي القحطاني (صدى):

على خلفية مقاضاة مواطن لوزارة التعليم بسبب نشر صورته الشخصية بدون إذنه في منهج ” لغتي ” للصف السادس الابتدائي، وبعدما حذفت الوزارة صورته من طبعة العام الدراسي القادم، مازال المواطن مصرًا على أن يتم تقديم خطاب اعتذار له وتعويض مادي من الوزراة.

واعتبر المواطن أن الوزارة حاولت خلال الجلسات الماضية التهرب من المسؤولية، حيث طلبت الوزارة في البداية برد القضية لعدم اختصاص ديوان المظالم بنظرها كونها قضية نشر، ثم حاولت التهرب من مسؤوليتها عن المناهج ملقية بالمسؤولية على شركة تطوير التعليم.

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