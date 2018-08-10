” نيو لوك ” لزعيم كوريا الشمالية وابتسامة واسعة

بيونغيانغ(صدى):

على عكس الهيئة التقليدية الجادة التي يظهر بها الزعيم الكوري الشمالي ” كيم جونغ أون ” ،ظهر قبل أيام في هيئة مغايرة، خلال زيارة تفقدية لمصنع متخصص بتقطيع وتخليل الأسماك في بلاده.

وظهر سعيدا مبتهجا للغاية، مرتديا زيا شبابيا غير تقليدي،بصحبة زوجته الشابة ” ري سول جو ” ، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام أجنبية أن لقطات الزعيم العديدة إلى جانب رفوف المنتجات، وابتساماته الواسعة التي لم تغب أبدا، تهدف إلى تكريس ” الشخصية الجديدة ” لكيم، بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء برامج تطوير الأسلحة النووية.

يذكر أن وسائل الإعلام قد اعتادت نشر صور كيم الجادة، خلال متابعته الشخصية لتجارب صاروخية، أو تفقده أسلحة برفقة جنرالات جيشه، لكن الأمور تبدو فى طريقها للتغير.