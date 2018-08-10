خطفت طفل من جوار أمه لتقدمه لزوجها على أنه مولودها !
في واقعة مثيرة للاستغراب، أقدمت أم مصرية على خطف طفل حديث الولادة من جوار أمه، وقدمته لزوجها على أنه مولودها الذي أنجبته.
وكشفت التحقيقات أن السيدة لديها 3 بنات وصبي، وكانت محجوزة بقسم الأطفال بالمستشفى، مرافقة لنجلها الذي يعاني من نزلة معوية حادة والتهاب بالصدر.
وأوهمت السيدة زوجها خلال 9 أشهر أنها ” حامل ” ، وانتهزت الفرصة، وخطفت الطفل على أن تبلغه أنها أنجبت ولدا، خاصة وأن زوجها كان يلح عليها بضرورة الإنجاب مرة أخرى.
وبتفريغ الكاميرات، تبين أن مرتكبة الواقعة تدعى ” فواكه ” ، وتمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض عليها وبحوزتها الطفل، وتسلمته والدته.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18727 ] نشر منذ 1 ساعة
مو غريبه ان يحدث مثل هذا في مصر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1924 ] نشر منذ 13 دقيقة
مصر بلد الافلام التي لا تنتهي