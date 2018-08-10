سياسيون كنديون يلومون بلادهم: حكومة ترودو ارتكبت ” خطأ تكتيكياً “

أوتاوا(صدى):

حذر سفير كندا السابق لدى المملكة، ” رودريك بيل ” ، أمس الخميس، من مغبة تسيير السياسة الخارجية من خلال إطلاق التغريدات على موقع ” تويتر ” ، مؤكدًا أن ذلك يطلق أقوالاً متعجلَّة دون تفكير مسبق.

وانتقد المحافظون الكنديون ،حكومة جستن ترودو لإرسالها رسالة للسعودية في تويتر، مؤكدين أن تويتر لن يكون بديلاً للدبلوماسية التقليدية.

بينما أكد سفير كندا السابق بالمملكة ” ديفيد تشاترسون ” ،أن حكومة ترودو ارتكبت خطأ تكتيكياً باستخدام ما أسماه بـ ” دبلوماسية التغريدات ” .

وأكد ” تشاترسون ” أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،حقق إصلاحات ضخمة ارتقت بحقوق الإنسان، وحسّنت فرص الاقتصاد السعودي.

فيما قال وزير خارجية كندا السابق جون بيرد : ” إن ما نحتاج إليه هو أن يذهب رئيس الوزراء إلى الرياض، لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة ” .