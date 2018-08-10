المحكمة تحدد مصير رجل أعمال تبرع بـ 20 مليون في شيك بدون رصيد

نايف السالم(صدى):

ألزمت محكمة التنفيذ بجدة، رجل أعمال، بسداد شيك قيمته 20 مليون ريال، موجه لجمعية أيتام، حيث تبين أن الشيك بدون رصيد.

وكان رجل الأعمال قد قدم دعوى للمحكمة العامة مطالبا باسترداد الشيك ،مشيرًا إلى أنه تراجع عن التبرع.

واتهمت الجمعية رجل الأعمال بتقديمه لشيك بدون رصيد، وأنه أقدم على التبرع بغرض الشهرة والأضواء، حيث أعلن تبرعه في حفل حضره كبار المسؤولين.