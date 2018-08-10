المحكمة تحدد مصير رجل أعمال تبرع بـ 20 مليون في شيك بدون رصيد
ألزمت محكمة التنفيذ بجدة، رجل أعمال، بسداد شيك قيمته 20 مليون ريال، موجه لجمعية أيتام، حيث تبين أن الشيك بدون رصيد.
وكان رجل الأعمال قد قدم دعوى للمحكمة العامة مطالبا باسترداد الشيك ،مشيرًا إلى أنه تراجع عن التبرع.
واتهمت الجمعية رجل الأعمال بتقديمه لشيك بدون رصيد، وأنه أقدم على التبرع بغرض الشهرة والأضواء، حيث أعلن تبرعه في حفل حضره كبار المسؤولين.
الرااااقي[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله ، تحسف ع التبرع للأيتام ،وهدف تبرعه دنيوي الفخر والتباهي امام الناس وترك الاجر من عند الله .. هذا والله الحرمان .
alfahd42[ عدد التعليقات: 17767 ] نشر منذ 46 دقيقة
ماتحسف هو فقط من اللي يبي يظهر في الاعلام بدون مايدفع شي
دائما يترززون اشكاله بس مايجدون من يحاسبهم
لابد من عقابه بدفع المبلغ وكذالك محاسبته على الشيك اللي بدون رصيد
ترى فيه غيره مثله بس يبون من يتابع وراهم
الله يوفق دولة العدل لمحاسبة المقصير والمترززين