مشاجرة بالأسلحة بين موظفي الحراسات بمستشفى النفسية.. و ” صحة جدة ” تتفاعل

نايف السالم(صدى):

شهدت مستشفى الصحة النفسية بجدة، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين موظفي الحراسات، ما أسفر عن إصابة المدير المناوب بطعنة في يده اليسرى، أثناء محاولته لفض الاشتباك.

وأجرت صحة جدة تحقيقا سريعا في ملابسات الواقعة لمتابعة إجراءات الجهات المختصة وإيقاع العقوبات النظامية على الشركة المتعاقدة مع الموظفين.

وأكد مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة بـصحة جدة والمتحدث الرسمي عبدالله الغامدي أنه سيتم استبعاد موظفي الشركة المتشاجرين، ورفع دعوى ضد من تسبب في إصابة المدير المناوب وضد كل من يثبت عدم احترامه التعليمات.