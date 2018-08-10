بالفيديو.. فهد الشليمي لأهل الخليج: أتركوا أهل الخردة والنفاق والثورات

الكويت(صدى):

وجه المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، اليوم الجمعة، رسالة إلى أهل الخليج، يحث فيها على الافتخار بحكامهم وملوكهم وأمرائهم.

وانتقد الشليمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع ” تويتر ” الهجوم الذي تشنه الخلايا الإلكترونية للدول المعادية ،على من يفتخرون بوطنهم، في محاولات لبث السموم.

وقال الشليمي : ” رسالتي لأهلي اهل الخليج أهل العزة والكرامة والكرم وأهل العروبة والشهامة ، افتخروا بحكامكم وملوككم وامراؤكم وعلماؤكم ” .

وتابع : ” أتركوا أهل الخردة والنفاق والثورات، ولا تجعلونهم يتصيدون ويتدثرون برداء الصلاح وهم أهل الإفساد في الارض، فقد فضحت أناملهم مافي قلوبهم ” .