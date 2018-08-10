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بالفيديو.. فهد الشليمي لأهل الخليج: أتركوا أهل الخردة والنفاق والثورات

بالفيديو.. فهد الشليمي لأهل الخليج: أتركوا أهل الخردة والنفاق والثورات
الكويت(صدى):

وجه المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، اليوم الجمعة، رسالة إلى أهل الخليج، يحث فيها على الافتخار بحكامهم وملوكهم وأمرائهم.

وانتقد الشليمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع ” تويتر ” الهجوم الذي تشنه الخلايا الإلكترونية للدول المعادية ،على من يفتخرون بوطنهم، في محاولات لبث السموم.

وقال الشليمي : ” رسالتي لأهلي اهل الخليج أهل العزة والكرامة والكرم وأهل العروبة والشهامة ، افتخروا بحكامكم وملوككم وامراؤكم وعلماؤكم ” .

وتابع : ” أتركوا أهل الخردة والنفاق والثورات، ولا تجعلونهم يتصيدون ويتدثرون برداء الصلاح وهم أهل الإفساد في الارض، فقد فضحت أناملهم مافي قلوبهم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18722 ] نشر منذ 1 ساعة

كلام سليم
تسلم يا فهد

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