بالفيديو.. فهد الشليمي لأهل الخليج: أتركوا أهل الخردة والنفاق والثورات
وجه المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، اليوم الجمعة، رسالة إلى أهل الخليج، يحث فيها على الافتخار بحكامهم وملوكهم وأمرائهم.
وانتقد الشليمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع ” تويتر ” الهجوم الذي تشنه الخلايا الإلكترونية للدول المعادية ،على من يفتخرون بوطنهم، في محاولات لبث السموم.
وقال الشليمي : ” رسالتي لأهلي اهل الخليج أهل العزة والكرامة والكرم وأهل العروبة والشهامة ، افتخروا بحكامكم وملوككم وامراؤكم وعلماؤكم ” .
وتابع : ” أتركوا أهل الخردة والنفاق والثورات، ولا تجعلونهم يتصيدون ويتدثرون برداء الصلاح وهم أهل الإفساد في الارض، فقد فضحت أناملهم مافي قلوبهم ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18722 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام سليم
تسلم يا فهد