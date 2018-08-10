زوج يستغيث بالشرطة للإبلاغ عن ” شخير ” زوجته وهي نائمة

لندن(صدى):

في واقعة كوميدية، أقدم زوج بريطاني بإبلاغ الشرطة، عن ” شخير ” زوجته طوال الليل، بعدما فقد الأمل في إيجاد حل.

وقال الزوج في بلاغه للشرطة، أن زوجته تصدر أصواتا مزعجة أثناء النوم تشبه صوت الدراجة النارية، ولا يعلم ما الذي يفعله لإيقافها.

واعتبرت الشرطة البريطانية مكالمة الزوج ضمن المكالمات المزعجة، مجيبة بأن هذا الأمر ليس من ضمن اختصاصات الشرطة، وعليه اصطحاب زوجته إلى أحد المراكز الطبية لعلاجها.