بعد صفقتي عموري وموسى.. جمهور الراقي: ” الأهلي يا أبو ناصر “

نواف السالم(صدى):

دشن جمهور النادي الأهلي ،اليوم الجمعة، وسمًا على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعنوان ” الأهلي يا أبو ناصر ” ، وذلك بالتزامن مع إتمام صفقتي الإماراتي عموري للهلال، والنيجيري أحمد موسى للنصر.

وطالبت الجماهير عبر الهاشتاق الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا بتويتر، بدعم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمستشار بالديوان الملكي، لصفقات جديدة للأهلي.

ويرغب جماهير الأهلي في التعاقد مع صفقات كبرى لدعم صفوفه قبل إنطلاق الموسم الجديد، فمن المتوقع وجود منافسة شرسة بين أندية دوري المحترفين، لما شهدته من صفقات قوية.