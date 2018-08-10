الإطاحة بمواطن أخفى حشيش ومبالغ مالية تحت ملابسه بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ضبط رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق الطائف – الباحة، مواطنا بحوزته مبالغ مالية قام بإخفائها داخل ملابسه، وحبوب مخدرة من نوع كبتاجون، وحشيش.

واستوقف رجال القوة الخاصة سيارة المواطن بعدما اشتبه فيه، طارحين بعض الأسئلة عليه واتضح على وجهه علامات الارتباك.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلغ مالي يتجاوز الألف ريال وقطعة حشيش مخدر، وبتفتيش الشخص عثر على مبلغ مالي مربوط بمادة لاصقة تحت ملابسه وحبوب مخدرة وحشيش.

وتم إعداد محضر بالواقعة وتسليم المتهم والمضبوطات لمكافحة المخدرات بالطائف بحكم الاختصاص.