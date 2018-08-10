بالفيديو.. الجماهير يضربون حكم بالشماريخ في مباراة بالدوري الأوروبي

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة ” شتورم غراتس ” النمساوي ، ” أيك لارناكا ” القبرصي في الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق القبرصي بهدفين نظيفين، هجوما عنيفا من جماهير النادي النمساوي، على حكم المباراة.

وأطلق جماهير الفريق النمساوي الشماريخ والصواريخ على أرضية الملعب، بتجاه السويدي فردريك كليفر مساعد الحكم ، متسببين في إصابته بإصابات جسيمة في رأسه.

ومن جانبه أعلن ستيفان يوهانسون رئيس الاتحاد السويدي أنه تم نقل كليفر إلى المستشفى وأجرى عملية خياطة للجرح برأسه.