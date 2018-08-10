تحت مسمي ” الموت الرحيم ” طفلان ينهيان حياتهما بحقنة قاتلة

بروكسل(صدى):

كشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، عن وفاة طفلان يبلغان من العمر ” تسع سنوات و11 سنة ، حيث تم إنهاء حياتهما باستخدام ما يسمى ” الموت الرحيم ” ليصبحا أول طفلين في العالم يتوفون بهذه الطريقة.

تم إعطاء الطفلان الحقنة القاتلة، اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما، في بلجيكا والتي يعد ” الموت الرحيم ” فيها قانونيًا بغض النظر عن عمر الشخص.

وأوضح ” مسؤول طبي ” ، بأن الطفل البالغ من العمر تسع سنوات كان يعاني من ورم خبيث في المخ، بينما عانى الطفل البالغ من العمر11 عامًا من مرض التليف الكيسي.

وتتطلب إجراءات ” الموت الرحيم ” ، توقيع المريض على تصريح برغبته في إنهاء حياته، بعد أن يتأكد الأطباء من أن حالته ميؤوس منها، ويتم فحصه من قبل أخصائيين نفسيين للتأكد من سلامته العقلية.

وبالفعل قام الطفلان المريضان بتطبيق هذه الإجراءات، قبل أن يتم إنهاء حياتهما باستخدام حقنة قاتلة.

والجدير بالذكر أنه هناك 4337 مريضًا في بلجيكا معظمهم من مرضى السرطان، تم إنهاء حياتهم بطريقة الموت الرحيم بين 2016 و2017.