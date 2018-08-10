قرقاش يوضح الفرق بين ملف حقوق الانسان واحترام قوانين البلدان

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنه يجب التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين احترام قوانين البلدان وإجراءتها القضائية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حيال التدخل بالشأن الداخلي الذي يستهدف السعودية الشقيقة ويستهدفنا في الخليج العربي لا بد من التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين إحترام قوانيننا و إجراءتنا القضائية ومتطلبات أمننا الوطني ” .

وأضاف : ” ففي ملف حقوق الإنسان هناك حوارات رسمية نشارك فيها جميعا على مستوى ثنائي و متعدد الأطراف، ونتفق في جوانب ونختلف في أخرى ، وهو غير التدخل السافر في الشأن الداخلي وفِي قوانيننا وقضائنا. وبإختصار الحوار مقبول والتدخل والتسييس مرفوض ” .