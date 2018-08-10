قرقاش يوضح الفرق بين ملف حقوق الانسان واحترام قوانين البلدان
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنه يجب التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين احترام قوانين البلدان وإجراءتها القضائية.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حيال التدخل بالشأن الداخلي الذي يستهدف السعودية الشقيقة ويستهدفنا في الخليج العربي لا بد من التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين إحترام قوانيننا و إجراءتنا القضائية ومتطلبات أمننا الوطني ” .
وأضاف : ” ففي ملف حقوق الإنسان هناك حوارات رسمية نشارك فيها جميعا على مستوى ثنائي و متعدد الأطراف، ونتفق في جوانب ونختلف في أخرى ، وهو غير التدخل السافر في الشأن الداخلي وفِي قوانيننا وقضائنا. وبإختصار الحوار مقبول والتدخل والتسييس مرفوض ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10575 ] نشر منذ 5 دقائق
حقوق ألإنسـان تنتهي عند قوانين وأحكام ألبلدان .
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على كل من يعيش في بلد أن يحترم قوانينها وأحكامها .
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وإللي مايعجبه قوانين بلدان ألدول ألمسلمه وأحكامها .
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ينقلع لبلاده ولا يروينا وجهه ألمخيــــــــــــــــس .