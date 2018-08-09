السعودية للكهرباء” تطلق برنامج “تيسير” لتسهيل السداد وبرنامج تقسيط المديونيات

علي القحطاني (صدى):

التزامًا بتوجيهات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإتاحة خيارات سداد ميسرة للمشتركين، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق برنامج “تيسير” للمشتركين بالقطاع السكني الذين تتراوح قيمة فواتيرهم الشهرية ما بين 300 إلى 3000 ريال.

وأوضحت الشركة أن نحو ثلاثة ملايين مشترك تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال، سيتم تسجيلهم في برنامج “تيسير” تلقائياً وابتداءً من هذا الشهر، والذي يتيح لهم فرصة تسديد متوسط الاستهلاك الشهري، علمًا أن “تيسير” سيشمل الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، وقد تم إصدار أول دفعة من الفواتير مساء اليوم 9 أغسطس 2018, وفي نهاية العام سيتم إجراء التصفية المالية بين المشترك والشركة.

ولفتت “السعودية للكهرباء” إلى أن للمشترك حرية الاستمرار في برنامج “تيسير” حتى نهاية العام او الخروج منه حال رغبته في ذلك.

وأضافت الشركة: “أما المشتركون الذين تقل قيمة فواتيرهم عن 300 ريال أو تزيد عن 3000 ريال، فيُمكنهم الاشتراك مباشرة في خدمة “الفاتورة الثابتة”، حيث تتيح هذه الخدمة للمشترك تسديد مبلغ ثابت شهرياً لقيمة الفاتورة بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري؛ ليتم بعد مرور عام إجراء تصفية حساب الفاتورة.

من جانب آخر، أكدت “السعودية للكهرباء” التزامها بتوجيه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإتاحة تقسيط المديونيات المتراكمة لجميع المشتركين في القطاع السكني خلال الفترة التي تسبق شهر يوليو لعام 2018، وذلك على ست دفعات شهرية بدايةً من فاتورة شهر آكتوبر القادم.