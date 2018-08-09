” السعودية للكهرباء ” تطلق برنامج ” تيسير ” لتسهيل السداد وبرنامج تقسيط المديونيات

سعيد العجل(صدى):

إلتزاماً بتوجيهات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإتاحة خيارات سداد ميسرة للمشتركين، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق برنامج ” تيسير ” للمشتركين بالقطاع السكني الذين تتراوح قيمة فواتيرهم الشهرية ما بين 300 إلى 3000 ريال.

وأوضحت الشركة أن نحو ثلاثة ملايين مشترك تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال، سيتم تسجيلهم في برنامج ” تيسير ” تلقائياً وابتداءً من هذا الشهر، والذي يتيح لهم فرصة تسديد متوسط الاستهلاك الشهري، علما أن ” تيسير ” سيشمل الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، و قد تم إصدار أول دفعة من الفواتير مساء اليوم ٩ أغسطس 2018. وفي نهاية العام سيتم إجراء التصفية المالية بين المشترك والشركة.

ولفتت ” السعودية للكهرباء ” إلى أن للمشترك حرية الاستمرار في برنامج ” تيسير ” حتى نهاية العام أو الخروج منه حال رغبته في ذلك. وأضافت الشركة: “أما المشتركين الذين تقل قيمة فواتيرهم عن 300 ريال أو تزيد عن 3000 ريال، فيُمكنهم الاشتراك مباشرة في خدمة ” الفاتورة الثابتة ” ، حيث تتيح هذه الخدمة للمشترك تسديد مبلغ ثابت شهرياً لقيمة الفاتورة بناءً على متوسط الاستهلاك الشهري؛ ليتم بعد مرور عام إجراء تصفية حساب الفاتورة.

من جانب آخر، أكدت ” السعودية للكهرباء ” التزامها بتوجيه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإتاحة تقسيط المديونيات المتراكمة لجميع المشتركين في القطاع السكني خلال الفترة التي تسبق شهر يوليو لعام 2018، وذلك على ستة دفعات شهرية بدايةً من فاتورة شهر أكتوبر القادم.