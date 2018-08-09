الهلال يعتمد قائمته للبطولة العربية
أعلن البرتغالي جورجي جيسوس مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، عن اعتماد قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وذلك قبل أربعة أيام من تاريخ أول مباراة استنادًا على لوائح البطولة.
وتضمنت القائمة الخماسي الأجنبي، العماني علي الحبسي، والمدافع الإسباني ألبيرتو بوتيا، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والسوري عمر خربين، والبيروفي أندري كاريلو، في حين استبعد المدرب جورجي جيسوس، الوافد الجديد عمر عبدالرحمن ” عموري ” .
كما تضمنت القائمة المعلنة على النحو التالي: حراسة المرمى: علي الحبسي، محمد الواكد، عبدالله المعيوف، الدفاع: ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، حسن كادش، أحمد شراحيلي، علي آل بليهي، محمد البريك، محمد البقعاوي، خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، عبدالملك الخيبري، محمد كنو، سلمان الفرج، مهند فلاتة، سالم الدوسري، محمد الشلهوب، أندري كاريلو، نواف العابد، أحمد أشرف، فهد الرشيدي، كارلوس إدواردو.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 22 دقيقة
استبعد المدرب جورجي جيسوس، الوافد الجديد عمر عبدالرحمن ” عموري ” .وليش اجل دافعين فيه 60 مليون وفي النهاية المدرب يستبعده لاتسمعو كلام المدرب حللو كل مليون دفعتوه في صفقة عموري وضمو للتشكيلة الهلالية
ابو راشد[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 11 دقيقة
اشغلتونا ومناكفات مع االجار اللدود العالمي من اجل الظفر بعموري وفي النهاية يستعبده المدرب من تشكلية الهلال في البطولة العربية اجل وش الفائده من التعاقد مع عموري ب 60 مليون ريال اذا كان المدرب بيستبعده من تشكيلة الهلال في بطولة مهمة مثل البطولة العربية