الهلال يعتمد قائمته للبطولة العربية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، عن اعتماد قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وذلك قبل أربعة أيام من تاريخ أول مباراة استنادًا على لوائح البطولة.

وتضمنت القائمة الخماسي الأجنبي، العماني علي الحبسي، والمدافع الإسباني ألبيرتو بوتيا، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والسوري عمر خربين، والبيروفي أندري كاريلو، في حين استبعد المدرب جورجي جيسوس، الوافد الجديد عمر عبدالرحمن ” عموري ” .

كما تضمنت القائمة المعلنة على النحو التالي: حراسة المرمى: علي الحبسي، محمد الواكد، عبدالله المعيوف، الدفاع: ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، حسن كادش، أحمد شراحيلي، علي آل بليهي، محمد البريك، محمد البقعاوي، خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، عبدالملك الخيبري، محمد كنو، سلمان الفرج، مهند فلاتة، سالم الدوسري، محمد الشلهوب، أندري كاريلو، نواف العابد، أحمد أشرف، فهد الرشيدي، كارلوس إدواردو.