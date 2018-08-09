التصنيع الوطنية: 6 وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الخميس، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من ” الرياض، والجبيل، وينبع “.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية” أخصائي ميكانيكي، مهندس معدات دوارة، مهندس معدات ثابتة (الجبيل)، رئيس قسم المبيعات الإقليمي (الرياض)، مشرف- تفتيش الصيانة الكهربائية والإصلاح، مشرف- تفتيش الصيانة الميكانيكية والإصلاح (ينبع).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــا..