بالفيديو.. فتاة تحاول إغراء شرطي لتحريرها من الحبس

واشنطن(صدى):

نشرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، مقطع فيديو أظهر سيدة أمريكية، وهي تتوسل إلى رجال الشرطة لإطلاق سراحها لكونها فتاة بيضاء وجميلة.

كانت الشرطة الأمريكية، أوقفت تدعى ” لورين كاتشو ” ، وتبلغ من العمر 32 عامًا، وتعيش في مدينة بلافتون بولاية كارولينا الجنوبية، بعدما لاحظت أنها تقود سيارتها بسرعة كبيرة، إضافة إلى إحمرار عينيها، وتلعثمها في الكلام وأجرت تحلل نسبة الكحول لها، ليتبين أن نسبته زائدة عن المعدل القانوني.

فيما إلتقطت الكاميرا المثبتة في إحدى مركبات الشرطة مقطع فيديو للسيدة وهي تجهش في البكاء وتتوسل إلى رجل الشرطة طالبة منه إطلاق سراحها، محاولة إغرائه بكونها فتاة جميلة وبيضاء، وخريجة جامعة مرموقة، إضافة إلى كونها قائدة فرصة راقصة معروفة.

ومن جانبه لم يستجب الشرطي لتوسلات لورين، ووضع الأصفاد في يدها وتم نقلها إلى مركز توقيف، ومن المتوقع أن تخضع للسجن 90 يومًا حسب القانون، الذي يقضي بسجن من يقودون تحت تأثير الكحول تلك المدة.

وعثر داخل السيارة أيضًا على مواد مخدرة، مما زاد من التهم التي ستواجهها ” لورين ” خلال وضعها بالسجن، والذي فشل جمالها في إنقاذها منه.