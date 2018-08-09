وظائف شاغرة في شركة صدارة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي علاقات الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصصات: الموارد البشرية، علاقات العمل، إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة، مستشار الإنتاج الفني: شهادة الكلية التقنية في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة.

. كما تضمنت الوظائف : مهندس صيانة- معدات: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية.

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