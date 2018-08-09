وكيل محافظة بيشة يرعى اختتام برامج جمعية رأفة لرعاية الأيتام

محمد السعران(صدى):

اختتمت جمعية رأفة لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة برنامج نادي الملك سلمان الصيفي 2 بحضور وكيل محافظة بيشة الأستاذ سعيد بن ناصر الشهراني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالجمعية والداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية وعدد من أقارب طلاب النادي.

حيث بدأ البرنامج بعرض في مهارات السباحة ثم عرض لأعمال الطلاب ثم بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم تلا ذلك عدة مشاركات مختلفة من أبناء النادي في الإلقاء والملحمة الشعرية وثنائية وطن ثم عرض مسرحي بعنوان لبيه يا أولمبياد عسير تلا ذلك كلمة لعضو مجلس الإدارة أ :سلطان تركي المعاوي شكر فيها القيادة الحكيمة وجميع القائمين على النادي والداعمين لبرامجة ثم كلمة لوكيل محافظ بيشة أ:سعيد بن ناصر الشهراني شكر فيها جمعية رأفة وأشاد بما تقدمة الجمعية من برامج مفيد وثرية . ثم تلا ذلك تكريم الداعمين لبرامج الجمعية والعاملين في النادي ثم تكريم جميع طلاب النادي الفائزين والمشاركين وفي نهاية الحفل قدمت إدارة الجمعية درعا تذكاريا بهذه المناسبة لمحافظ بيشة قدمه أمين عام الجمعية المهندس علي مانع لوكيل المحافظة أ:سعيد ناصر الشهراني، ثم التقطت بعد ذلك صورة جماعية للجميع مع طلاب النادي وفي نهاية البرنامج قدم الابناء ناصر وسعيد الحارثي من أبناء الجمعية هدية رمزيه من عملهم عبارة عن لوحة تحمل شعار الجمعية عليها عبارة شكر وتقدير للجمعية تعكس الحب والوفاء لما قدمته الجمعية لهم.