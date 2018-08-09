الراجح يكرم سياحة الباحة لدعمها فعاليات سباق التحدي

محمد السعران(صدى):

كرّم وكيل أمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية الأستاذ عبدالله بن زيد الراجح فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة وذلك لدعمها فعاليات سباق التحدي والذي اقيم بمحافظة بني حسن جاء ذلك خلال اختتام الفعالية في نسخته الثانية .

وتسلم التكريم مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني امين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة زاهر محمد الشهري والذي أكد حرص السياحة على دعم مثل هذه الفعاليات كونها تعد من الفعاليات الواعدة والنوعية التي يمكن مع الشركاء من القطاعين العام والخاص تطويرها في الاعوام القادمة لتصبح من اهم الفعاليات على مستوى المملكة، مبينا بأن هذا الدعم يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وحرص واهتمام من سمو امير المنطقة ويشتمل الدعم المقدم من الهيئة على الدعم المالي والتسويقي للفعالية ،وتعتبر هذه الفعالية التي تقام للسنة الثانية على التوالي وتحرص الهئية على دعمها