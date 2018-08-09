بالفيديو.. يمنية تصرخ ” احسموا الحرب وأخرجوا الحوثيين “
طالبت امرأة يمنية نازحة من محافظة لحج، دول التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، بسرعة حسم وتحرير محافظة الحديدة من مليشيا الحوثي الإرهابية.
ودعت المرأة في مقطع فيديو متداول لها، دول التحالف العربي إلى عدم الاستماع للأمم المتحدة ومجلس الأمن، واصفة إياهم بـ ” الكاذبون ويريدون موت المسلمين ” .
وقالت المرأة إن توقيعات وقرارات ولقاءات الأمم المتحدة ومجلس الأمن كلها كذب في كذب ولا تنفذ، وفقًا لها.
وتابعت : ” وين راحت سوريا؟! اتدمرت والآن يدمرون اليمن.. احسموا حرب الحديدة وأخرجِوا الحوثي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع الحوثيين ” .
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 1 ساعة
اختصرت الكلام ، سبب طول الحرب هي الأمم المتحدة وأمريكا ومن معهم .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. يا ليت السعودية تنسحب من الأمم المتحدة ( المقعدة ) ومجلس الأمن ( الخوف ) .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51566 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقتي يا امة الرحمن ,, في كل كلمه قلتيها صدقتي ,,
, اسأل الله ان يعجل بزوال الحوثيين ، ويردكم يااختنا لبلادكم سالمين آمنين ,, آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10566 ] نشر منذ 57 دقيقة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله .
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الله ألمســــــــــــــــــتعان .
ررر[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 43 دقيقة
والله كلامها صحيح الامم المتحده هي سبب طول امد الحرب المفروض السعودية تحسم الوضع لانه طالت الحرب وما تدري وش يصير بقادم الايام .