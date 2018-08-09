بالفيديو.. يمنية تصرخ ” احسموا الحرب وأخرجوا الحوثيين “

فهمي محمد(صدى):

طالبت امرأة يمنية نازحة من محافظة لحج، دول التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، بسرعة حسم وتحرير محافظة الحديدة من مليشيا الحوثي الإرهابية.

ودعت المرأة في مقطع فيديو متداول لها، دول التحالف العربي إلى عدم الاستماع للأمم المتحدة ومجلس الأمن، واصفة إياهم بـ ” الكاذبون ويريدون موت المسلمين ” .

وقالت المرأة إن توقيعات وقرارات ولقاءات الأمم المتحدة ومجلس الأمن كلها كذب في كذب ولا تنفذ، وفقًا لها.

وتابعت : ” وين راحت سوريا؟! اتدمرت والآن يدمرون اليمن.. احسموا حرب الحديدة وأخرجِوا الحوثي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع الحوثيين ” .