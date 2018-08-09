الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها لجنودنا البواسل في ظهران الجنوب

محمد السعران(صدى):

تنهي وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة عسير اليوم الخميس تقديم واجب الخدمة لجنودنا البواسل في محافظة ظهران الجنوب ولمدة خمسة أيام، في إطار حرص القطاع على إنهاء إجراءات أي خدمة يرغب بها جنودنا، وتلمس احتياجاتهم فيه.

من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر حرص القطاع على خدمة القطاعات الحكومية المتواجدة في الحد الجنوبي من منطلق واجب وطني تفخر الأحوال المدنية بتنفيذه، وسط متابعة مستمر من قبل سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

وتابع :”نحرص على تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية والخاصة. وتكثيف تلك الزيارات لتقديم واجب الخدمة للجميع، واختصار الوقت والجهد عليهم”.

وتقدم الوحدة المتنقلة كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات.