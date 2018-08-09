وظائف شاغرة في شركة معادن

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التعدين العربية السعودية معادن، عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، ورأس الخير.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس تخطيط التعدين المدينة المنورة: درجة البكالوريوس في تخصصات: هندسة التعدين، والهندسة الكيميائية، وهندسة العمليات، مهندس إنتاج المدينة المنورة : درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة الكيميائية، هندسة العمليات، أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص الصناعات الكيميائية.

لمعرفة كافة الوظائف المتاحة ولتقديم أضغط هنا :