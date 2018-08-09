الخدمات الطبية للقوات المسلحة : تحويل معرف المريض من الملف الطبي إلى الهوية الوطنية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن تحويل المعرف الرئيس للمريض من رقم الملف الطبي إلى رقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة، في كافة مستشفيات القوات المسلحة، وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد حفظه الله.

وقالت الإدارة : سيساهم ذلك في رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى وإتاحتها لهم بكل يسر وسهولة، مشيرة إلى أنه تم تعديل النظام بنسبة 100% بأقسام التسجيل وجميع إدارات وأقسام المستشفيات كالعيادات وأقسام الأشعة والمختبرات والخدمات المساندة.

وأكدت أنه تم وضع عدد من الإستراتيجيات لتوعية جميع المراجعين لتحديث بياناتهم بمستشفيات القوات المسلحة عن طريق بث رسائل نصية والعديد من الوسائل التثقيفية وشاشات العرض المرئي في مختلف الأقسام والممرات داخل المستشفيات.