مصرع شاب بعد إطلاقه النار على نفسه

عمان(صدى):

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر إطلاقه النار على نفسه، في شارع الستين، في مدينة ” السلط ” بمحافظة البلقاء.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية الأردنية، عثرت على جثة شاب، من مواليد 1990، بعد إصابته بعيار ناري، موضحًا أنه جرى العثور على سلاح ” خرطوش ” بجانب جثة الشاب.

وأضاف ” المصدر” ، أن الأجهزة الأمنية تجري التحقيقات للتأكد ما إذا كان إطلاق النار عن طريق الخطأ أو نتيجة العبث بالسلاح، أو لأي سبب آخر.