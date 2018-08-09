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مصرع شاب بعد إطلاقه النار على نفسه

مصرع شاب بعد إطلاقه النار على نفسه
عمان(صدى):

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر إطلاقه النار على نفسه، في شارع الستين، في مدينة ” السلط ” بمحافظة البلقاء.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية الأردنية، عثرت على جثة شاب، من مواليد 1990، بعد إصابته بعيار ناري، موضحًا أنه جرى العثور على سلاح ” خرطوش ” بجانب جثة الشاب.

وأضاف ” المصدر” ، أن الأجهزة الأمنية تجري التحقيقات للتأكد ما إذا كان إطلاق النار عن طريق الخطأ أو نتيجة العبث بالسلاح، أو لأي سبب آخر.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 51566 ] نشر منذ 55 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 10566 ] نشر منذ 45 دقيقة

لاحــول ولا قــوة إلا بالله .
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إذا كان إطلاق النار عن طريق الخطأ الله يرحمه ويغفرله .
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وإذا كان إطلاق النار لِلإنتحار فقد خَسَرَ دنياه وآخِرَتِه .

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