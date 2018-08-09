بالصور.. وصول بعثة الشباب العماني لـ ” الرياض ” استعدادًا لمواجهة الهلال

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الهلال، اليوم الخميس، عن وصول بعثة نادي ” الشباب ” العماني إلى مدينة الرياض، وذلك استعدادًا لملاقاة فريق ” الهلال ” يوم الأحد المقبل على ملعب جامعة الملك سعود وذلك في ذهاب دور الـ 32 من كأس العرب للأندية .

ونشر الحساب الرسمي للهلال، عدد من الصور على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” توضح وصول بعثة الفريق برئاسة ” حمزة البلوشي ” رئيس نادي الشباب، والتي كان في استقبالها أمين عام الهلال لشئون الكرة ” خالد الميغربي “، ومدير العلاقات العامة بالنادي الأستاذ ” ياسر الطلاسي “.

والجدير بالذكر أن ” الشباب ” العماني سيجري تدريباته مساء اليوم، على ملعب الأمير ” تركي بن سلطان ” بمقر النادي.