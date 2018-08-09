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  3. شاهد .. أدمي بدون عظم !

شاهد .. أدمي بدون عظم !




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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 51566 ] نشر منذ 40 دقيقة

سبحان الله العظيم ، سبحان الخالق المصور ، لا إله إلا هو الحي القيوم ,,

,, الحمد لله على العفو والعافيه ,,

,, ولله في خلقه شؤون ,,

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