شاهد .. أدمي بدون عظم !

الخميس 9
أغسطس
سبحان الله العظيم ، سبحان الخالق المصور ، لا إله إلا هو الحي القيوم ,,
,, الحمد لله على العفو والعافيه ,,
,, ولله في خلقه شؤون ,,
ياسبحان الله العظيم . إرحمنا برحمتك ياكـــريم .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51566 ] نشر منذ 40 دقيقة
سبحان الله العظيم ، سبحان الخالق المصور ، لا إله إلا هو الحي القيوم ,,
,, الحمد لله على العفو والعافيه ,,
,, ولله في خلقه شؤون ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10566 ] نشر منذ 28 دقيقة
ياسبحان الله العظيم . إرحمنا برحمتك ياكـــريم .