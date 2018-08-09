الهلال الأحمر السعودي يخصص 15 مركزًا إسعافيًا داخل المسجد الحرام

حسين العلي(صدى):

خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي 15 مركزا ونقطة إسعافية مزودة بكوادر فنية وطبية، داخل وخارج المسجد الحرام لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للحجاج خلال فترة الحج للعام الجاري، من بينها 10 مواقع ثابتة و5 نقاط متحركة. كما خصصت الهيئة (8) عربات قولف مجهزة بكافة الخدمات الطبية لسرعة نقل الحالات الإسعافية إلى المنشآت الصحية المنتشره داخل الحرم وخارج ساحاته.

وتتوزع النقاط والمواقع الإسعافية في الحرم كالآتي؛ مركز باب السلام، مركز الشبيكة، مركز القشاشية، مركز التوسعة السعودية الثالثة، مركز باب الملك عبد العزيز الارضي، مركز باب الملك فهد الأرضي، مركز باب العمرة الأرضي، مركز مشاية السلام، مركز الصفاء الأرضي، مركز المروة الارضي، ومركز الصفاء الدور الأول، مركز الفتح الدور الأول، ومركز السطح، و مركز الميزانين، مركز المروة الأول.

يشار إلى أن الهيئة قامت بتجهيز وتوفير مراكز الإسعاف الثابتة والموسمية وتوسيع انتشارها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية وعلى جميع الطرق المؤدية الحرمين، وتوفير الفرق الإسعافية المؤهلة من الأطباء والفنيين والسائقين وسيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التجهيزات وتوفير الخدمات المساندة لها من غرف عمليات مجهزة بأحدث الأنظمة والتقنيات.