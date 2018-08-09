” الدفاع المدني ” يوضح المخالفات التي يُعاقب عليها أصحاب حملات الحج

نايف السالم(صدى):

أوضح الدفاع المدني، اليوم الخميس، حالات المخالفة التي يقع فيها أصحاب حملات الحج، التي يعاقب عليها النظام.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنفوجرافاً حصر فيه المخالفات التي يدونها ضد أصحاب حملات الحج.

وجاء من بين المخالفات إضافة مواد قد تؤثر على نظام التهوية بمطابخ المخيم، وكذلك إضافة أبواب من الحديد المشغول أو اللكسان أو الخشب في مداخل المخيم، ومخارجه بما قد يؤثر على نظام الإطفاء والإنذار بالحج.