عضوية رواد كشافة محافظة المجمعة للمستشار عبدالعزيز آل حسين

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

منحت مفوضية رواد كشافة محافظة المجمعة العضوية الشرفية للمستشار الشيخ عبدالعزيز بن سليمان ال حسين المشرف العام على ديوانية ال حسين التاريخية بمنفوحة بالرياض.

وسلم العضوية الشرفية القائد الكشفي الأستاذ علي بن عبدالعزيز العلي نائب مفوض رواد المجمعة برفقة عضوي الرواد مقرن المقرن وفهد المالكي ويأتي منح هذة العضوية الشرفية للمستشار عبدالعزيز الحسين كشخصية اجتماعية داعمة للأعمال التطوعية والخيرية بالمملكة وأيضًا لجهوده ودعمه المناشط وبرامج رواد كشافة محافظة المجمعة لهذا العام1439هـ يشار إلى أن المستشار عبدالعزيز ال حسين أحد الشخصيات المعروفة بالعاصمة الرياض والداعم للأعمال التطوعية والمجتمعية لأكثر من 35 عامًا .