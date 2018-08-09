محافظ ظهران الجنوب ينقل تعازي القيادة إلى أسرتي الشهيدين القحطاني وآل مفتاح

نايف السالم(صدى):

نقل محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح ظهر اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير, إلى أسرة الشهيد جندي أول جابر حسن القحطاني وأسرة الشهيد جندي أول شريف سعيد آل مفتاح من منسوبي قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب اللذين استشهدا في الخطوط الأمامية بظهران الجنوب.

وأدى جموع المصلين الصلاة على الشهيدين في جامع ظهران الجنوب الكبير يتقدمهم محافظ ظهران الجنوب, وقائد قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب العقيد ناصر عبدالله فجحان.

وعبّر القرقاح عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين ، داعيا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما عبر أقارب الشهيدين عن اعتزازهما بشهادة ابنيهما دفاعاً عن الدين والوطن، مثمنين اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بأبناء هذا الوطن المعطاء.