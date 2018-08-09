بالفيديو.. قرار ترامب يقف حائلًا بين لم شمل يمني وزوجته

فهمي محمد(صدى):

وقف قرار الرئيس الأمريكي ” دونالد ترمب ” بمنع سفر سكان 7 دول، ست منها ذات أغلبية مسلمة، حائلًا بين لم شمل زوج يمني يدعي ” مطيع ناصر ” يعيش في مدينة ” ديربورن ” مع زوجته المقيمة باليمن والتي لم يرها منذ أكثر من عام.

بث قناة العربية، تقرير مصور عن قصة ” مطيع ” والأزمة التي تعرض لها، يدرس ” مطيع ” التمريض، ويعيش في ديربورن منذ أن كان طفلاً انتقل هنا مع والده عام 2003، ومن ثم لحقت العائلة بأكملها وما زالت تسكن هنا ومثل الكثير من اليمنيين الأميركيين.

وذهب مطيع في زيارة إلى اليمن منذ عامين، وتزوج امرأة هناك كان قد خطبها قبل ثلاث سنوات، ومن ثم قدم لها أوراق الهجرة إلى الولايات المتحدة، زوجته حصلت على موافقة من قبل المسؤولين القنصليين في السفارة.

وقال ” مطيع ” : إن المسؤول القنصلي في جيبوتي قال (مبروك) بالعربي، وأخبروها أن التأشيرة ستطبع خلال أسبوعين، ولكن تأشيرة زوجتي لم تطبع، حيث إن المحكمة العليا سمحت للإدارة بتطبيق قرار منع السفر بعد أن أعطيت الموافقة لزوجتي ولكن قبل أن تطبع التأشيرة.

والجدير بالذكر أن هذه الأزمة ليس مشكلة ” مطيع ” وحده، فهناك 300 ألف عربي أميركي يعيشون في منطقة ” ديترويت “، وهنا في ” ديربورن ” يقطن حوالي 15 ألف يمني، لذا ليس من الغريب أن نجد الكثير من الحالات المشابهة في المدينة.