السفارة الأمريكية لدي المملكة تطالب رعاياها التقيد بالقوانين والأنظمة

حمود العنزي(صدى):

طالبت السفارة والقنصلية الأميركية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، رعاياها بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين السعودية طوال فترة إقامتهم في المملكة.

وقالت ” السفارة الأمريكية ” لدى المملكة، في رسالة وجهتها للرعايا المتواجدين في المملكة أو الراغبين في القدوم إليها عبر حسابها الرسمي لخدمات المواطن الأمريكي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” إنه في حال مخالفة القانون وتم احتجاز المخالف فإن السفارة أو القنصلية الأميركية لا تستطيع إخراجه من السجن، وستحاول الزيارة والمراقبة للحالة أثناء الإحتجاز ” .