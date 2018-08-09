السفارة الأمريكية لدي المملكة تطالب رعاياها التقيد بالقوانين والأنظمة
طالبت السفارة والقنصلية الأميركية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، رعاياها بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين السعودية طوال فترة إقامتهم في المملكة.
وقالت ” السفارة الأمريكية ” لدى المملكة، في رسالة وجهتها للرعايا المتواجدين في المملكة أو الراغبين في القدوم إليها عبر حسابها الرسمي لخدمات المواطن الأمريكي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” إنه في حال مخالفة القانون وتم احتجاز المخالف فإن السفارة أو القنصلية الأميركية لا تستطيع إخراجه من السجن، وستحاول الزيارة والمراقبة للحالة أثناء الإحتجاز ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51566 ] نشر منذ 34 دقيقة
المثل قال // امش في حالك مايجيك خلاف ,,