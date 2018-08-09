ماذا سيحدث لكيت و ويليام بعدما يصبح تشارلز ملكا؟***

كارديف(صدى):

عرف العالم، وليام وكيت ميلدتون، بأنهما دوق ودوقة كامبريدج، منذ أن تزوجا في عام 2011، لكن هذا الأمر بالطبع سيتغير عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا.

ووفقًا للمؤرخة الملكية مارلين كوينج، فأنه قد يرث الأمير وليام وكيت ألقاب الأمير تشارلز أيضًا أي أنهما سيصبحان دوق ودوقة كورنوال وكامبريدج.

كما أنه عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا، من المرجح أن يرث ويليام أيضًا لقبًا آخر من ألقاب تشارلز وهو: أمير ويلز.

و قد يكون من الغريب بعض الشيء بالنسبة للأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير جورج، اللذين سيأخذان لقب كورنوول.