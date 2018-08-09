ماذا سيحدث لكيت و ويليام بعدما يصبح تشارلز ملكا؟
عرف العالم، وليام وكيت ميلدتون، بأنهما دوق ودوقة كامبريدج، منذ أن تزوجا في عام 2011، لكن هذا الأمر بالطبع سيتغير عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا.
ووفقًا للمؤرخة الملكية مارلين كوينج، فأنه قد يرث الأمير وليام وكيت ألقاب الأمير تشارلز أيضًا أي أنهما سيصبحان دوق ودوقة كورنوال وكامبريدج.
كما أنه عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا، من المرجح أن يرث ويليام أيضًا لقبًا آخر من ألقاب تشارلز وهو: أمير ويلز.
و قد يكون من الغريب بعض الشيء بالنسبة للأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير جورج، اللذين سيأخذان لقب كورنوول.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3453 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب شكرا للتنوير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9657 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعلينا منهم☺😁
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10566 ] نشر منذ 1 ساعة
***ماذا سيحدث لكيت و ويليام بعدما يصبح تشارلز ملكا؟***
*
*
لن يحـدث شــيء سيعيشون في ألعِــــز وأكل ألــــوِز .☺😁
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51566 ] نشر منذ 38 دقيقة
الصراحه ماخبروني لسى ,,
,, اول مايقولون رايح اقول على طول ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10566 ] نشر منذ 22 دقيقة
لاتنسى يا خوي ابو محمد 😎 .
.
خبرنا خلنا نـروح نبارك لــهم .😂😂😂.