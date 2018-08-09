لأول مرة بالمملكة.. النصر يستقبل ” موسي ” بممر شرفي
أعلن مجلس جمهور نادي النصر، اليوم الخميس، عن قيامه بعمل ممر شرفي للاعب النيجيري الجديد ” أحمد موسى ” في مطار الملك خالد بالرياض.
ونشر الحساب الرسمي لـ ” مجلس جماهير النصر ” تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أنه لأول مرة في المملكة العربية السعودية وعلى الطريقة الأوروبية العالمية، سيتم عمل ممر شرفي لاستقبال النجم ” أحمد موسى ” عند وصوله فجر الجمعة، وسيتم توزيع أعلام وورود باللون الأصفر .
محمد[ عدد التعليقات: 2573 ] نشر منذ 4 ساعات
حسسوني انه عالم او عبقري تراه لعب كورة وبكرة يصاب او ينزل مستواه بتسبونه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1922 ] نشر منذ 4 ساعات
هيااااااط
امس محمد بن سلمان سدد للكل خارجيآ
وبكرة سيعود الكل يشحت والسبب هكذا هو الهياط
الهلال جايب عموري بستين مليون سنة والنصر جايب احمد موسى بحوالي المية والكل مسوي مستر كاش وبكرة نرجع للفيفا وخصم نقاط وريحتنا فايحة وكلة يرمي على كلة
ال الشيخ يا تضبط الوضع يا تتحمل غدآ مأسي وكوارث الدولة لن تسدد كل وقت بسبب شلة مهايطية
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9657 ] نشر منذ 3 ساعات
خلصوميزانيه الدوله لهاالكوره ولعيبتها لغموهم ملايين على الفاضي وبعض الشعب بحاله فقر مابين شبك وخيمه☺الله يغنيهم بفضله
ابن البلد[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخلف وبس