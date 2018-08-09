لأول مرة بالمملكة.. النصر يستقبل ” موسي ” بممر شرفي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مجلس جمهور نادي النصر، اليوم الخميس، عن قيامه بعمل ممر شرفي للاعب النيجيري الجديد ” أحمد موسى ” في مطار الملك خالد بالرياض.

ونشر الحساب الرسمي لـ ” مجلس جماهير النصر ” تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أنه لأول مرة في المملكة العربية السعودية وعلى الطريقة الأوروبية العالمية، سيتم عمل ممر شرفي لاستقبال النجم ” أحمد موسى ” عند وصوله فجر الجمعة، وسيتم توزيع أعلام وورود باللون الأصفر .