شقيق الإعلامي “ فهد الفهيد ” يكشف الحالة الصحية لأخيه بعد تعرضه لحادث في لندن

علي القحطاني (صدى):

أوضح شقيق الإعلامي فهد الفهيد الذي تعرّض لحادث دهس في لندن قبل عدة أيام ودخل على إثره المستشفى، آخر التطورات الصحية لأخيه.

و قال شقيقه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : وضع أخي فهد الفهيد اليوم الخميس أنه لا يزال في غيبوبة، وسحب السوائل مستمر حول الدماغ، ويسألكم الإلحاح في الدعاء له، ورجاء ربنا الكريم أن يرفع عنه ضره”.

وتعرض الإعلامي فهد الفهيد لحادث مروري يوم الثلاثاء في لندن دخل على إثره العناية المركزة بسبب وضعه الحرج.