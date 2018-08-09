” المسند ” يرد على مزاعم إقبال المملكة على موسم أمطار نادر

علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أنه لا يمكن الجزم بأن الموسم القادم سيكون موسماً ماطراً أو جافاً، أو أن السنة غبارية أو باردة أو دافئة، أو رطبة أو جافة.

وقال إن العلاقة بين ظاهرة النينو المناخية وكمية الأمطار في هذا الموسم على المملكة من المسائل المقعدة جداً، على مستوى الدراسات المناخية والإحصائية لأنه من الصعب التوقع بوجود علاقة بين مناخ المملكة وظواهر مناخية كبرى كظاهرة النينو في أقصى شرق المحيط الهادي.

وأضاف في الواقع ومن خلال دراسات شحيحة في هذا الاتجاه أستطيع القول إن العلاقة لا توجد وإن وجدت في سنة أو موسم لا تتفق مع موسم آخر؛ وبالتالي رسالتي لمن يبحثون في هذه المسائل من المختصين أو الهواة ألا يستعجلوا في تحذير الناس من موسم ماطر أو موسم جاف أو موسم بارد أو موسم دافئ.

وتابع أنه بقي على موسم الأمطار نحو سبعين يوماً وبالتالي من المبكر جداً أن نربط ظاهرة النينو التي من المتوقع أن تكون نشيطة في الخريف القادم.