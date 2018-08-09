هيلتون: 13 وظيفة شاغرة بالرياض وتبوك

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، اليوم الخميس، عن توافر عدد من الوظائف للسعوديين والمقيمين من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من ” الرياض، وتبوك ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على المسميات التالية ” موظف عمليات كوي وغسيل الملابس، مشرف رعاية التدبير المنزلي، مشرف التدبير المنزلي، خياط الزي الرسمي، مشرف مرافق الغسيل، شيف حفلات، مساعد خدمة عمليات الغرف والضيافة، طباخ أطباق، موظف خدمة الغرف والضيافة، مشرف المغسلة، موظف خدمات باب الاستقبال، رئيس الطباخين (الرياض)، ورئيس خدمة الضيافة (تبوك).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط الأتي هنا..