وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد المالكي

تركي السالم(صدى):

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة وجموع المصلين ، بعد صلاة العصر اليوم بجامع خادم الحرمين بمحافظة الداير بني مالك ، صلاة الميت على الشهيد الرقيب سلطان بن أحمد فرحان المالكي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للتنمية ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، لأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر والد وذوو الشهيد من جانبهم ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمية ، وكيل محافظ الداير بني مالك المكف سالم بن قزيز وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.