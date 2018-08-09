سفير جورجيا: حريصون على تسهيل إجراءات دخول السياح السعوديين

علي القحطاني (صدى):

أكد سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة جورج جانجغافا, حرص بلاده أشد الحرص على تسهيل كافة إجراءات دخول السياح الخليجيين بشكل عام والسعوديين بشكل خاص.

وأوضح السفير جانجغافا في تصريح له أن ما أثير مؤخراً في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تعرض بعض السياح السعوديين من منع للدخول للأراضي الجورجية كان لأسباب وظروف طارئة ومؤقتة وأنه تم معالجة الأمر، مبدياً حرصه الشديد على عدم تكرار مثل تلك الحالات، ومشدداً على ترحيب بلاده بالسياح السعوديين.